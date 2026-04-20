長野県警山岳遭難救助隊、地震時の雪山の様子公開 落雪の瞬間も… 注意呼びかけ「こ、怖いですね！」「本当に大変なお仕事ですね」

長野県警山岳遭難救助隊、地震時の雪山の様子公開 落雪の瞬間も… 注意呼びかけ「こ、怖いですね！」「本当に大変なお仕事ですね」