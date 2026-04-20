長野県警山岳遭難救助隊、地震時の雪山の様子公開 落雪の瞬間も… 注意呼びかけ「こ、怖いですね！」「本当に大変なお仕事ですね」
長野県警山岳遭難救助隊は20日までに、公式Xを更新。18日に長野で震度5強の地震が起きた際の雪山の様子を公開した。
【写真】「こ、怖いですね！」地震時に落雪の様子も捉えた長野県警山岳遭難救助隊の動画
投稿では「長野県北部を震源とする地震が発生した同時刻に、北アルプス白馬岳で救助活動に従事していた当隊隊員のカメラ映像です」とし、動画では震度5強の地震発生時に白馬岳で救助活動をしていた際の隊員の映像を公開した。
動画の中では、落雪が立て続けに起きる瞬間も見えた。しばらくの間は同規模の自身が発生する可能性が高まっているとし、投稿では「山岳地帯は、不安定な岩や積雪、地盤等があり、動画のようにそれらが突然崩落するおそれがあります。登山の中止や計画の変更をお願いします」と呼び掛けている。
この投稿には「こ、怖いですね！」「本当に大変なお仕事ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「こ、怖いですね！」地震時に落雪の様子も捉えた長野県警山岳遭難救助隊の動画
投稿では「長野県北部を震源とする地震が発生した同時刻に、北アルプス白馬岳で救助活動に従事していた当隊隊員のカメラ映像です」とし、動画では震度5強の地震発生時に白馬岳で救助活動をしていた際の隊員の映像を公開した。
動画の中では、落雪が立て続けに起きる瞬間も見えた。しばらくの間は同規模の自身が発生する可能性が高まっているとし、投稿では「山岳地帯は、不安定な岩や積雪、地盤等があり、動画のようにそれらが突然崩落するおそれがあります。登山の中止や計画の変更をお願いします」と呼び掛けている。
この投稿には「こ、怖いですね！」「本当に大変なお仕事ですね」などのコメントが寄せられている。