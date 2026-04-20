薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、21日昼前から22日にかけて黄砂の飛来が予想されています。 交通障害が発生するおそれがあるため注意が必要です。 鹿児島地方気象台によりますと、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、21日昼前から22日にかけて大陸からの黄砂の飛来が予想され、水平方向で見通せる距離=視程が10キロメートル未満となるおそれがあります。 屋外では、ところにより黄砂が付着するなどの影響が予想