初お披露目から半月を待たずして日本上陸フェラーリが、それまでの『ローマ・スパイダー』の後継車となる『アマルフィ・スパイダー』をイタリアで初披露したのは、今年の3月12日だった。それから半月を待たずして、そのアマルフィ・スパイダーが日本に上陸。同月24日に東京で発表会が開催された。【画像】車両価格4061万円は戦略的価格？日本上陸を果たした『フェラーリ・アマルフィ・スパイダー』全111枚発表会にはフェラーリ・