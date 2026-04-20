4月14日に民事再生法の適用を申請した（株）EVモーターズ・ジャパン（TSRコード:131071165、福岡県）の2025年12月期は49億円を超える最終赤字だった。東京商工リサーチが独自入手した民事再生申立書より判明した。2025年12月期の業績は、売上高は27億1,448万円と前年度（2024年12月期）の80億927万円から大幅に落ち込んだ。入手した資料には、民事再生の申立理由として「2025年9月に大阪メトロに納入したEVバスの整備不良問