4月14日に民事再生法の適用を申請した（株）EVモーターズ・ジャパン（TSRコード:131071165、福岡県）の2025年12月期は49億円を超える最終赤字だった。

東京商工リサーチが独自入手した民事再生申立書より判明した。



2025年12月期の業績は、売上高は27億1,448万円と前年度（2024年12月期）の80億927万円から大幅に落ち込んだ。入手した資料には、民事再生の申立理由として「2025年9月に大阪メトロに納入したEVバスの整備不良問題に伴い、（中略）一部マスコミによる不正確な報道も相まって、新規営業及び補助金交付に支障が生じた」との記載がある。こうしたことが大幅減収の理由とみられる。





2025年12月期の売上総利益（粗利）は4億4,351万円の赤字（前年度15億1,027万円）、営業利益は26億8,872万円の赤字（同2億3,852万円の赤字）、経常利益は30億4,711万円の赤字（同5億528万円の赤字）、最終利益は49億814万円の赤字（同5億4,508万円の赤字）だった。これに伴い、25年12月末の純資産は24億8,339万円（同59億8,904万円）へ落ち込み、自己資本比率は28.5％（同55.5％）へ下落した。

申立書によると、2025年12月末の金融機関に対する約定返済が困難となったため、同月下旬に返済猶予を要請し、26年３月中旬からはスポンサーを探索していたという。しかし、4月に入って最大取引先から「EVバスの契約解除及び損害賠償請求を求める通知を受領」（申立書）したことや、補助金の支給遅れなどから、「6月にも資金繰りが破たんする懸念が生じた」（同）。

今後については、スポンサー選定のうえ計画外事業譲渡を想定しており、譲渡までの資金繰りは「問題ない」（申立書）としている。



EVモーターズ・ジャパンの車両









（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年4月17日号掲載「SPOT情報」を再編集）



