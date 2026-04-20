＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞初日14位と好スタートを切った馬場咲希は、トータル1アンダー・51位で4日間を終えた。2日目に大たたきして予選落ちした昨年とは異なり、まずはしっかりと週末に進出。「成長」を実感できた一方、上位争いに絡む存在感までは示せなかった。【写真】なんで？馬場咲希がゴムを体に巻いている！何の意味があるの？62位から出た最終