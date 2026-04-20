馬場咲希はメジャーへ弾みの一撃 ショット・イン・イーグルで“おねだり”「もっと反応して！」
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞初日14位と好スタートを切った馬場咲希は、トータル1アンダー・51位で4日間を終えた。2日目に大たたきして予選落ちした昨年とは異なり、まずはしっかりと週末に進出。「成長」を実感できた一方、上位争いに絡む存在感までは示せなかった。
【写真】なんで？馬場咲希がゴムを体に巻いている！ 何の意味があるの？
62位から出た最終日は1イーグル・2バーディ・3ボギーの「71」。フェードとドローを打ち分けたいティショットには改善が見られたが、チャンスを生み出すはずのアイアンショットは「初日からちょっとずつ悪くなっていった」。とりわけ週末はグリーン上でも苦戦。「いい状態を維持してプレーしたいなあ…」。思わず、嘆きがもれる。練習での好感触を、試合で発揮できなければ意味がない。その難しさを痛感する。「調子がよくても、試合に入るとうまくいくわけではない。気持ちの持ち方や、練習のいい感覚を試合で出すことが本当に難しい。4日間続けないと上位にはいけない。そういうところがまだ足りないです。気持ちが一番かな」。そう言って、悔しさをにじませた。それでも、好プレーを思い返せば笑顔が弾ける。5番ではショット・イン・イーグルを奪った。109ヤードから50度のウェッジでの2打目が、ピン奥の傾斜を使ってカップに向かっていった。「ピンの根元が見えるか見えないかギリギリだった。『GO！ GO！ 入れ！』と言っていたら消えたけれど…」。でも、グリーン周りのギャラリーの反応は控えめだった。「寄っただけかな」と思いながらグリーンに向かったら、ボールがない。「入ってんじゃん！って（笑）。“フゥ〜”ってもっと反応してほしかった」と、いたずらっぽく笑った。ショット・イン・イーグルは今季2回目。前回は「アラムコ選手権」での一打で、グリーン周りにスタンドがあったことなどから盛り上がっていた。景気づけの一発を決め、海外メジャー初戦「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）へ。「メジャーはコンディションが難しくて、メンタルは普通の試合よりも大事にしなきゃいけない。耐えていく精神力を鍛えながら、そこを意識して準備したい」と意気込んだ。（文・笠井あかり）
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