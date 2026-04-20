「チューニャン」をご存じだろうか（記者も知らなかった）。漢字では「酒醸」。エビチリをはじめ、中国料理のコクを増すのに欠かせない発酵調味料のひとつだ。日本では知る人ぞ知る存在だが、実は中華料理店で広く使われている定番食材でもある。これまで国内では、ほぼ1社のみが業務用の缶詰製品を取り扱ってきた。ところが今年に入ってから、委託先のメーカーが倒産。急きょ製造中止となり、中華業界に衝撃が走った。コメ