人気レースクイーンの央川かこ（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。サーキットでのポージング・ショットを披露した。「スーパー耐久鈴鹿はHitotsuyamaRacing21号車は2位表彰台でした」と、一ツ山レーシング21号車の成績を報告。黒＆イエローのコスチューム姿の写真をアップし「次戦は富士24h一年に一回のお祭りなのでたくさんの方に応援にきてもらえると嬉しいです」とつづった。この投稿にフォロワーら