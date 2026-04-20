人気レースクイーンの央川かこ（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。サーキットでのポージング・ショットを披露した。

「スーパー耐久鈴鹿はHitotsuyama Racing 21号車は2位表彰台でした」と、一ツ山レーシング21号車の成績を報告。

黒＆イエローのコスチューム姿の写真をアップし「次戦は富士24h 一年に一回のお祭りなのでたくさんの方に応援にきてもらえると嬉しいです」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「表彰台を請負う美女」「サーキットの華麗な花、スタイル抜群、綺麗でかっこいい」「ホント綺麗」「美しい」「今日はとても可愛らしいポージングですね」「スタイルヤバすぎ」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。