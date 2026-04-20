＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ最終日◇19日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化石川遼の最新スイング19位タイでこの日を迎えた石川遼は、2バーディ・2ボギーの「70」でプレー。トータル5アンダー・19位タイで4日間を終えた。「63」をマークしたディラン・メナンテ（米国）が、トータル19アン