石川遼は最終日「72」で19位 ディラン・メナンテが米下部ツアー初優勝
＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ 最終日◇19日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは最終ラウンドが終了した。
＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化 石川遼の最新スイング
19位タイでこの日を迎えた石川遼は、2バーディ・2ボギーの「70」でプレー。トータル5アンダー・19位タイで4日間を終えた。「63」をマークしたディラン・メナンテ（米国）が、トータル19アンダーでツアー初優勝。トータル13アンダー・2位にブレイズ・ブラウン（米国）、トータル12アンダー・3位にサンディ・スコット（スコットランド）が続いた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5800万円）。優勝者には18万ドル（約2850万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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