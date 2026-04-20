2017年前後から始まった今回の古着ブームは、すでに9年目を迎える。前回の古着ブーム（1997〜2006年頃）が約10年で沈静化したことを考えると、本来なら市場は成熟期に入っていても不思議ではない。にもかかわらず、だ。国内リユース市場規模は2024年時点で約3.3〜3.5兆円（リユース経済新聞推計）に達し、15年連続で拡大。なかでも業界首位のゲオホールディングスの主力業態「セカンドストリート」は業績、店舗数の伸びともに好調