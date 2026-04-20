【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日、中東のホルムズ海峡周辺で米軍が実施している海上封鎖の突破を試みたとして、イラン船籍の大型貨物船をオマーン湾で拿捕（だほ）したと自身のＳＮＳで明らかにした。今月１３日の封鎖措置の開始以来、船舶の拿捕は初めてとみられる。トランプ氏によると、事案は１９日に発生した。貨物船は全長約２７５メートルの「ＴＯＵＳＫＡ」で、封鎖突破を試みたため米海軍の駆逐