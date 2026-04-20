「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）１番人気のロブチェンが１分５６秒５のコースレコードで逃げ切り、Ｇ１・２勝目を挙げた。松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は桜花賞（スターアニス）に続く２週連続のＧ１勝利。杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝は牡馬クラシック初勝利となった。２着に４番人気のリアライズシリウス、３着に９番人気のライヒスアドラーが入り、５着のフォルテアンジェロまでの上位５頭がダービー（５月３