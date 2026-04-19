【モデルプレス＝2026/04/19】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）のトークライブが4月19日、滋賀県高島市 高島市民会館で開催された。【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物◆仲野太賀ら、高島市でのイベントに登場今回のトークライブには、木下小一郎長秀を演じる仲野のほか、徳川家康役・松下洸平、前田利家役・大東駿介、