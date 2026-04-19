フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜後7：00）が19日に放送され、Mr.Children・桜井和寿のモノマネ24年の老け桜井（桜井としかず）が、事務所を解雇されたことを明かした。【写真】ミスチル桜井和寿のモノマネタレント、老け桜井の熱唱シーン老け桜井は、「サビだけカラオケ」に初挑戦。現在の仕事を聞かれると、「去年クビになりまして」と告白。事務所から戦力外通告を受け、軽自動車で全国を放浪しながら車で生