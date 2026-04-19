福岡市の大濠公園の池で高齢女性の遺体が見つかりました。警察によりますと、19日午前11時半ごろ、福岡市中央区の大濠公園の池で女性が浮いているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。女性は70代くらいで目立った外傷はなく、警察が身元や死因を調べています。