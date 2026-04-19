フリーアナウンサーの谷尻萌（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターのコスプレ姿を投稿し、反響を集めた。谷尻アナは「ズートピア2を観てからずっとやりたいと思っていたジュディ巡査」とし、ディズニー映画「ズートピア」シリーズの主人公でうさぎのジュディのコスプレを披露。「やっとできた〜〜日中は半袖でちょうどよかったな」とつづっていた。ファンからは「めっちゃ似合って可愛すぎます」「う