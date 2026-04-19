県内では去年、クマの目撃件数が3000件を超える異常事態となりました。ことしも去年の同じ時期と比較して3倍以上の出没が確認される中、県は、クマの出没情報をすぐに確認できるスマートフォンアプリの運用を始めました。去年、県内でのクマが目撃された件数は3079件でこれまで過去最多だった2020年（795件）を大きく超える異常事態となりました。ことしも3月末までに65件目撃され、去年の同じ時期（19件）に比べて3倍以上に