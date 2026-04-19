2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は手打ちになってしまうアマチュアに効く練習法について聞いた。【連続写真】足首、ヒザ、腰、肩、腕の順に切り返す山下美夢有の『間』のあるドライバースイング◇◇◇アマチュアを見て思うのは、手打ちのスイングが多いこと。もちろんクラブは手で握るし、ボールは腕とク