あなたは読めますか？突然ですが、「彷徨う」という漢字読めますか？小説や歌詞のフレーズなどでよく見かける表現ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「さまよう」でした！この漢字は、あてもなく歩き回ること、あるいは一つの所にとどまらずに動き回ることを意味します。物理的な移動だけでなく、心が定まらずに迷ったり、生と死の間で危うい状態にあることを表す