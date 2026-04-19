2026年4月19日、午前0時40分ごろ、札幌市注億宮の森2条17丁目の付近でクマ1頭が目撃されました。午前0時53分ごろ、付近の住民から「自宅内にいて窓から外を見たらクマを見ました」と警察に通報がありました。警察によりますと、目撃されたクマは1頭で、住宅との距離は約10メートルの場所にいて、そのまま山林方向へ立ち去ったということです。クマの大きさは分かっていません。深夜の時間帯だったことから、警察はパトカ