◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4x-3 巨人(18日、神宮球場)9回を1点ビハインドで迎える中、対する巨人の守護神・マルティネス投手をとらえサヨナラ勝利としたヤクルト。試合後に池山隆寛監督がインタビューに応じました。選手たちとウオーターシャワーで勝利を喜び「ビタビタや、冷た！」ともらしながらインタビューエリアにやってきた池山監督。9回の先頭で打席に向かった19歳の2年目内野手・田中陽翔選手が、2塁打を放ったことに