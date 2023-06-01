田中碧がリーグ戦2試合連続でスタメン出場イングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは現地時間4月18日、リーグ第33節でウォルバーハンプトンと対戦し、3-0で勝利した。日本代表MF田中碧がスタメン出場を果たし、後半アディショナルタイムまでプレーした。試合は前半18分、右サイドのコーナーキックを田中が蹴り込むと、最後はDFジェームス・ジャスティンがオーバーヘッドを叩き込んでリーズが先制に成功。わずか3分