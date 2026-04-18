フリーアナウンサーの森香澄が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】華やか！笑顔で魅了した森香澄森は4th SHOW内「rienda」のステージに登場。髪にも花を散りばめた華やかなスタイリングでランウェイを彩った。ステージトップでは“あざとくない”ストレートな笑顔を見せ、観客の心を引きつけた。『GirlsAward』は今年