森香澄、花咲く華やかスタイルで魅了 “あざとくない”笑顔に視線集中
フリーアナウンサーの森香澄が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】華やか！笑顔で魅了した森香澄
森は4th SHOW内「rienda」のステージに登場。髪にも花を散りばめた華やかなスタイリングでランウェイを彩った。ステージトップでは“あざとくない”ストレートな笑顔を見せ、観客の心を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催。イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【全身ショット】華やか！笑顔で魅了した森香澄
森は4th SHOW内「rienda」のステージに登場。髪にも花を散りばめた華やかなスタイリングでランウェイを彩った。ステージトップでは“あざとくない”ストレートな笑顔を見せ、観客の心を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催。イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。