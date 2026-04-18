◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、明治神宮野球場)巨人との2戦目では劇的サヨナラ勝利としたヤクルト。1勝1敗で迎える3戦目には、ドラフト4位ルーキー・増居翔太投手を先発マウンドに送ります。12日の巨人戦でプロ初登板を迎え、1アウト1、2塁のピンチを招くも無失点にしのいだ増居投手。それでもプロ初登板には「抑えられるか、勝てるか、ストライク入るか、全てが不安で仕方ない」と緊張感を吐露します。そんな中でも