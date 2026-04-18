◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ日立製作所6―1トヨタ自動車東日本（2026年4月18日大宮市民）日立製作所が競り勝ち、決勝トーナメント進出を決めた。1―1で迎えた9回に打線がつながり5点を勝ち越し。投げては新人右腕の由上慶投手（22＝京産大）が7回2安打無失点の好投を見せ、先発の大役を果たした。「一人ずつ抑えようと。長いイニングを投げるとかは考えず、丁寧に投げました。チームが勝てて良かった。先頭