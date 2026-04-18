【ワシントン＝坂本幸信】米財務省は１７日、中東情勢の緊迫化に伴う原油高対策で、ウクライナ侵略を理由としたロシアへの制裁を再び緩和し、露産原油の購入を一時的に認めると発表した。ベッセント米財務長官が１５日、３月中旬から１か月限定で実施していた制裁緩和を終了すると表明し、２日で方針転換した。今回は、１７日午前０時１分までに船積みされた露産の原油や石油製品が対象。５月１６日午前０時１分まで各国に購入