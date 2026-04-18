【モデルプレス＝2026/04/18】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】21歳美人インフルエンサー「器用」話題のセルフレイヤーカット◆ Mumeixxx、セルフレイヤーカット公開Mumeixxxは「セルフでレイヤー入れちゃった」とつづり、自撮りショットを投稿。鏡越しに撮影した自身の姿には、黒