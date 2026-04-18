【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１７日、米ブルームバーグ通信のインタビューで、イランが核開発計画を無期限に停止することに合意したと述べた。トランプ氏は今週末にも米国とイランの戦闘終結に向けた再協議が行われるとの見通しを示しているが、トランプ氏の発言通りにイランが核開発を巡って妥協するかどうかは不明で、協議直前まで駆け引きが続いている模様だ。トランプ氏はインタビューで、「主要な論点