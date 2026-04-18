この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えるべきか？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えたらいい？」計画を立てて住宅ローン返済中でしたが、家族の都合で、住み替えを検討中です。まず、何から手をつけて考えたら