住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第26回 住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えたらいい？
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えるべきか？」です。
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えたらいい？」
計画を立てて住宅ローン返済中でしたが、家族の都合で、住み替えを検討中です。まず、何から手をつけて考えたらよいでしょうか。
○日本住宅ローン株式会社の回答
まず、住み替えを検討されている場合は、現在の住宅ローンをどのようにしていくかを考えなければいけません。住宅ローンを繰上完済する前提で現居を売却する場合は、売却額が住宅ローン残高を下回る可能性もあるため、想定よりも手元資金が必要となる可能性があります。
金融機関によっては、住み替え後の売却でも問題ないケースがありますが、新たな住宅ローンとの二重返済が続く期間があることから、この場合も手元資金を確保しておくことが大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えたらいい？」
計画を立てて住宅ローン返済中でしたが、家族の都合で、住み替えを検討中です。まず、何から手をつけて考えたらよいでしょうか。
まず、住み替えを検討されている場合は、現在の住宅ローンをどのようにしていくかを考えなければいけません。住宅ローンを繰上完済する前提で現居を売却する場合は、売却額が住宅ローン残高を下回る可能性もあるため、想定よりも手元資金が必要となる可能性があります。
金融機関によっては、住み替え後の売却でも問題ないケースがありますが、新たな住宅ローンとの二重返済が続く期間があることから、この場合も手元資金を確保しておくことが大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/