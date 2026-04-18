◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第3打席は二ゴロに倒れ、日米通じて初めて凡退した。

4−0の4回、先頭で第3打席を迎えた大谷は1ボールからの2球目、直球を振り抜いたがニゴロに打ち取られ凡退した。

初回の第1打席、菅野とメジャー2度目の対戦は1ボール2ストライクからの4球目、内角スライダーを引っ張ると、打球は右翼線に飛び二塁打でいきなりチャンスメーク。49試合連続出塁に記録を伸ばした。その後、タッカーのニゴロで三塁に進むと、スミスの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

2回2死一塁の第2打席も4球続いたスプリットを右前に弾き返し、2打席連続安打をマークした。

大谷は昨年9月7日のオリオールズ戦で菅野とメジャー初対決。初回に先頭打者本塁打を放つと、3回の第2打席でも2打席連続本塁打をマークし、2打数2安打だった。

2人はともに12年ドラフト1位で巨人と日本ハムに入団したドラフト同期生で、日本では一度だけ対戦がある。15年6月10日、大谷は「5番・DH」で出場し、左中間二塁打、四球、右前打の2打数2安打で菅野に貫禄を見せた。

第2打席まで日米通じ6打数6安打と“超お得意様”にしていたが、第3打席のニゴロにより8打席目で初めて凡退した。

ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で試合開催にこぎ着けた。雪は止んだものの試合開始時点の気温も1・6度と極寒は変わらず、大谷は打席に向かう際、何度も手袋に息を吹きかけ、手を温める様子が見られた。