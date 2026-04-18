大谷は菅野からマルチ安打を記録(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月17日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェック初回の第1打席で菅野智之と対戦し、カウント1−2からスライダーを捉え、右翼への二塁打で出塁。昨季から続いている連続出塁記録は「49」に更新された。大谷は続く2番・カイル・タッカーの二ゴロの間