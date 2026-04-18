大谷翔平、菅野智之からマルチ安打をマーク　49試合連続出塁で昨季から続く記録更新中

大谷は菅野からマルチ安打を記録(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月17日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。

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初回の第1打席で菅野智之と対戦し、カウント1−2からスライダーを捉え、右翼への二塁打で出塁。昨季から続いている連続出塁記録は「49」に更新された。

大谷は続く2番・カイル・タッカーの二ゴロの間に三塁に進み、ウィル・スミスの中犠飛で生還。ドジャースが1点を先制した。