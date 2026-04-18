大谷翔平、菅野智之からマルチ安打をマーク 49試合連続出塁で昨季から続く記録更新中
大谷は菅野からマルチ安打を記録(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間4月17日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。
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初回の第1打席で菅野智之と対戦し、カウント1−2からスライダーを捉え、右翼への二塁打で出塁。昨季から続いている連続出塁記録は「49」に更新された。
大谷は続く2番・カイル・タッカーの二ゴロの間に三塁に進み、ウィル・スミスの中犠飛で生還。ドジャースが1点を先制した。
ドジャース打線は菅野を攻め、2回は先頭のマックス・マンシーが5号ソロを放ち、2点目を入れた。さらに二死一塁から大谷の第2打席はカウント2−2からスプリットを捉えて、右前打で出塁した。
これで菅野からマルチ安打をマーク。大谷は菅野とは相性が良く、NPB時代から6打数6安打となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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