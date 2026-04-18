夏を前にして誰もが悩むこと。それは、サーキュレーターを買うか、扇風機を買うか。 冷暖房の温度ムラを解消したいならサーキュレーターが欲しい。直進性があり遠くまで届く風と、上下左右の首振りにより、部屋中の空気をかき混ぜることができます。 しかし、サーキュレーターの風は直進性が高いゆえに“硬く”、人が当たって涼むときには快適とは言えません。やはり、扇風機のふわっと広がるやさしい風がいい。とは言え、2