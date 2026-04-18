記事ポイントKizuna AI Inc.の参加と、5月3日のばあちゃる司会出演で会場の注目度がさらに上昇VTuberになれる、話せる、ライブ演出を動かせる体験型ブースが秋葉原に集結基本入場は無料で、4月18日12時から特典付き優先入場チケットの販売も開始秋葉原で開かれる「VTUBER EXPO 2026」は、見るだけでは終わらない“体験型”の熱気が魅力です。Kizuna AIの参加や、ばあちゃるの司会出演も加わり、VTuberカルチャーの今を一度に浴びら