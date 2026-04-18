推し文化の最前線体験！ VTUBER EXPO 2026「Kizuna AI参加とばあちゃる出演」

記事ポイント Kizuna AI Inc.の参加と、5月3日のばあちゃる司会出演で会場の注目度がさらに上昇VTuberになれる、話せる、ライブ演出を動かせる体験型ブースが秋葉原に集結基本入場は無料で、4月18日12時から特典付き優先入場チケットの販売も開始 Kizuna AI Inc.の参加と、5月3日のばあちゃる司会出演で会場の注目度がさらに上昇VTuberになれる、話せる、ライブ演出を動かせる体験型ブースが秋葉原に集結基本入場は無料で、4月18日12時から特典付き優先入場チケットの販売も開始

秋葉原で開かれる「VTUBER EXPO 2026」は、見るだけでは終わらない“体験型”の熱気が魅力です。

Kizuna AIの参加や、ばあちゃるの司会出演も加わり、VTuberカルチャーの今を一度に浴びられる2日間になりそうです。

VTUBER EXPO 2026「Kizuna AI参加とばあちゃる出演」





イベント名：VTUBER EXPO 2026日程：2026年5月3日、5月4日時間：11:00〜17:30会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）入場料：基本無料（特典付き優先入場券は別売り）優先入場チケット販売開始：2026年4月18日12:00

世界初・世界最大級をうたう体験型博覧会に、VTuber文化を語るうえで欠かせないキズナアイの運営会社が加わることで、会場全体の期待感が一段と高まります。

5月3日に司会として登場するばあちゃるの存在も、ステージの盛り上がりを想像するだけで胸が高鳴るポイントです。

最新情報が順次公開される形式だからこそ、当日まで“次は何が来るのか”を追いかける楽しみもあります。

なれる





Live2Dブースでは、WebカメラやiPhoneを使って表情に合わせてモデルが動く感覚をその場で味わえます。

Avvyブースでは1,000万通り以上の組み合わせから2Dアバターを作れるため、自分らしい見た目でデビューする想像が一気に具体的になります。

SPICEブースでは着替え不要で全身モーションキャプチャを試せるので、機材のハードルを感じていた人にもぐっと近い体験です。

話せる

HIKKYブースでは、目の前に飛び出してきたように見えるアバターとリアルタイムで会話でき、画面越しとは違う距離感に驚かされます。

“会う”ではなく“そこにいる”感覚に近い体験は、推しとの新しい接点を求める人にとって特別な思い出になりそうです。

VketRealの出張施策も加わることで、仮想空間と現実空間がつながる今らしいエンタメの形を体感できます。

遊べる

VEXZブースでは、バーチャルライブのスイッチングや演出操作に触れられ、裏側を知ることでライブの見え方まで変わります。

vortexブースでは投げ銭に連動した演出も体験できるため、観客として参加する楽しさがそのまま会場で広がります。

ミクチャ、ときめきVRブースでは、配信の第一歩からバーチャルデートのような近い距離感まで、VTuberの世界を多方向から楽しめる構成です。

限定グッズ

会場内の物販エリアには、撮り下ろし3Dビジュアルを使ったアクリルスタンドやアクリルキーホルダー、ハート型缶バッジガチャなどが並びます。

EXPO限定Tシャツやパスケース、モバイルバッテリーは、イベントの記念品としてだけでなく日常でも使いやすいラインナップです。

“ここでしか手に入らない”という特別感があるからこそ、参加の満足感を持ち帰りたい人には見逃せない売り場になりそうです。

入場自体は基本無料ですが、混雑を避けて1時間枠でスムーズに入りたい人には、特典付き優先入場チケットが心強い存在です。

優先入場パスとリストバンドが付くため、朝から効率よくブースを回りたい人ほど価値を感じやすい内容です。

VTuberを“見る”だけでなく、“なる”“話す”“動かす”まで広げた今回のイベントは、初めての人にもコアファンにも忘れられない1日を届けてくれそうです。

「VTUBER EXPO 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. VTUBER EXPO 2026の入場にはお金がかかりますか？

A. 基本入場は無料です。

ただし、混雑時でも比較的スムーズに入場したい人向けに、優先入場パスとリストバンドが付く特典付き優先入場チケットが別売りで用意されています。

Q. VTUBER EXPO 2026ではどんな体験ができますか？

A. 会場ではVTuberアバター作成、表情トラッキング、全身モーションキャプチャ、VTuberとの会話、ライブ演出操作など、見るだけでは終わらない参加型コンテンツを楽しめます。

Q. 注目の出演者や参加企業は誰ですか？

A. Kizuna AIの参加が決定しているほか、5月3日にはばあちゃるがステージイベントの司会として出演予定です。

会場では各社の最新技術を生かした体験ブースも展開されます。

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