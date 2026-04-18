3ピースロックバンド・サンボマスターのドラムス・木内泰史が、16日更新のバンドの公式YouTubeに出演。“憧れの名車”を手に入れたことを報告した。【動画】サンボマスター・木内「一目ぼれ」で購入した約200万円新たな“愛車”動画冒頭、木内は中型二輪免許を取得し、大型も取得に向けて通っていることを告白。その後、バンドメンバーとの3人のシーンに切り替わり、木内は「年明けレコーディングしてたじゃないですか。 で、