お笑いコンビ、バッドボーイズの佐田正樹（47）が17日、東京・北千住マルイで「大ヤンキー展」（18日〜5月10日、同所）のトークセッションを行った。日本のヤンキー文化に焦点を当てた企画展。2度目の開催で、特攻服試着や改造バイクにまたがることもできる。コンプライアンス（法令順守）が叫ばれる昨今、元「総長」の佐田は「悪いことをするのではなく、ファッションとして楽しんで」と令和版ヤンキーのススメを説いた。企画の鈴