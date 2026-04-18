「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）０９年アンライバルド、２４年ジャスティンミラノと皐月賞２勝の実績を誇る西の名門・友道厩舎が送り込むアドマイヤクワッズは金曜朝、栗東ＣＷで好調をアピール。程良く気合の乗った脚取りで伸び伸びと駆け抜けた。見守った友道師は「追い切り後もいつも通り。テンションも上がっていないです」と充実ぶりに納得の表情だ。前走の弥生賞ディープ記念は好位からしぶとく脚を伸ばすも３着に敗