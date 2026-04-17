4月19日（日）に中山競馬場で行われる、第86回皐月賞（G1・3歳オープン・牡牝・芝2000m）の枠順は下記の通り。大混戦のクラシック初戦。デビュー2戦目でG1制覇のロブチェンは2枠4番と絶好の枠をゲット。能力の高さは疑いようがなく、前哨戦のゲートは勢いよく飛び出したものの、スムーズとは言えなかった。人気は比較的割れそうだが力は一歩リードと見る。注目の発走は15時40分。【皐月賞】ロブチェンは524kg…出走馬の調教後の