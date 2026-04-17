4月19日（日）に中山競馬場で行われる、第86回皐月賞（G1・3歳オープン・牡牝・芝2000m）の枠順は下記の通り。大混戦のクラシック初戦。デビュー2戦目でG1制覇のロブチェンは2枠4番と絶好の枠をゲット。能力の高さは疑いようがなく、前哨戦のゲートは勢いよく飛び出したものの、スムーズとは言えなかった。人気は比較的割れそうだが力は一歩リードと見る。注目の発走は15時40分。

【皐月賞】ロブチェンは524kg…出走馬の調教後の馬体重

レーン騎手が来日

1枠1番

カヴァレリッツォ

牡3・57.0・D.レーン

吉岡辰弥・栗東

1枠2番

サウンドムーブ

牡3・57.0・団野大成

斉藤崇史・栗東

2枠3番

サノノグレーター

牡3・57.0・田辺裕信

尾形和幸・美浦

2枠4番

ロブチェン

牡3・57.0・松山弘平

杉山晴紀・栗東

3枠5番

アスクエジンバラ

牡3・57.0・岩田康誠

福永祐一・栗東

3枠6番

フォルテアンジェロ

牡3・57.0・荻野極

上原佑紀・美浦

4枠7番

ロードフィレール

牡3・57.0・武豊

吉岡辰弥・栗東

4枠8番

マテンロウゲイル

牡3・57.0・横山和生

野中賢二・栗東

5枠9番

ライヒスアドラー

牡3・57.0・佐々木大輔

上原佑紀・美浦

5枠10番

ラージアンサンブル

牡3・57.0・高杉吏麒

武井亮・美浦

6枠11番

パントルナイーフ

牡3・57.0・C.ルメール

木村哲也・美浦

6枠12番

グリーンエナジー

牡3・57.0・戸崎圭太

上原佑紀・美浦

7枠13番

アクロフェイズ

牡3・57.0・西村淳也

奥村豊・栗東

7枠14番

ゾロアストロ

牡3・57.0・岩田望来

宮田敬介・美浦

7枠15番

リアライズシリウス

牡3・57.0・津村明秀

手塚貴久・美浦

8枠16番

アルトラムス

牡3・57.0・横山武史

野中賢二・栗東

8枠17番

アドマイヤクワッズ

牡3・57.0・坂井瑠星

友道康夫・栗東

8枠18番

バステール

牡3・57.0・川田将雅

斉藤崇史・栗東