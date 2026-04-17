山形県警は１６日、マッチングアプリで知り合った米軍人を名乗る人物から「イラン派兵を回避するための費用が必要」などと求められた同県米沢市内の２０歳代の女性会社員が、約７１万円をだまし取られる被害に遭ったと発表した。中東情勢の緊迫化を利用した詐欺とみて捜査している。発表によると、女性は１月下旬、マッチングアプリで米軍人を名乗る人物と知り合い、ＳＮＳを通じて交際を始めた。その後、相手から「イラン派兵