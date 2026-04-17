投打ともに結果を残す大谷の活躍に米記者も脱帽だ(C)Getty Imagesやはり強烈な存在感だ。3年ぶりに投打二刀流でシーズン完走を目指すドジャースの大谷翔平。今季3試合の登板で2勝0敗、防御率0.50を記録してきた一方、打者としても出場17試合で打率.254、5本塁打、10打点、OPS.910と躍動しており、その働きぶりには、称賛の声が絶えない。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よ現地時間4