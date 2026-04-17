大谷翔平は「まだ本領を発揮していない」　それでも打者ランク1位、連続出塁は「記録的」　米記者感嘆「その座は揺るぎない」

投打ともに結果を残す大谷の活躍に米記者も脱帽だ(C)Getty Images

やはり強烈な存在感だ。

3年ぶりに投打二刀流でシーズン完走を目指すドジャースの大谷翔平。今季3試合の登板で2勝0敗、防御率0.50を記録してきた一方、打者としても出場17試合で打率.254、5本塁打、10打点、OPS.910と躍動しており、その働きぶりには、称賛の声が絶えない。

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現地時間4月16日、有識者の投票によるMLB公式サイトの打者パワーランキングでは、大谷が開幕前に続き1位をキープ。カージナルスのジョーダン・ウォーカーが4位、ヤンキースのアーロン・ジャッジが3位、アストロズのヨルダン・アルバレスが2位に選出された。

偉才を高く評価する同サイトのジャレッド・グリーンスパン記者は、「レギュラーシーズンの開幕から数週間経過した今もなお、その座は揺るぎない」と記事内で紹介。現在の数字に関しては、「まだ本領を発揮していない」とも分析しており、期待が大きいようだ。