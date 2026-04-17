音楽番組『17 Night Live // Reloaded』が8日、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で生配信された。トークパートで進行を担当した星野アリス(左)と“BKB”ことバイク川崎バイク○鈴木りゅうじがトップバッターでパフォーマンス番組では、事前に開催されたアプリ内イベントで出演権を勝ち取ったイチナナライバーによる歌唱・演奏パフォーマンスと、ゲストMCの“BKB”ことバイク川崎バイクとのクロストークを実施。イチナナライバ