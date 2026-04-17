「どうしても落ち込んじゃう時があると思う」「このBKBを胸に生きてほしい」 バイク川崎バイクの“BKB構文”に拍手が起こる

「どうしても落ち込んじゃう時があると思う」「このBKBを胸に生きてほしい」 バイク川崎バイクの“BKB構文”に拍手が起こる